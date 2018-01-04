 160 milyon TL’ye satmadım! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    160 milyon TL’ye satmadım!

    160 milyon TL’ye satmadım!

    Başkan , İngiltere’de Everton’a imza atmak için bekleyen ’a Çin’den gelen 35 milyon euro’luk teklifi geri çevirdiğini ifade etti

    Başkanı , Everton'a transferinde geri sayıma geçilen ve bunun için İngiltere'de bulunan 'a Çin'den 35 milyon euro (160 milyon TL) teklif geldiğini söyledi. Başkan Orman, Cenk Tosun'un transferiyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Beşiktaş ciddi bir kurumdur. Beşiktaş'ın oyuncularına teklif gelmesi de normal. Bizim sürekli fiyat arttırdığımız doğru değil. Sözlerimiz ve eylemlerimiz aynı ciddiyettedir. Everton'un teklifi var ama Cenk Tosun'a Çin'den 35 milyon euro teklif geldi, fakat gündeme bile getirmedik. Çünkü Cenk'in oynama isteği de bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

    BÜYÜK HEDEFLERiMiZ VAR
    Siyah-beyazlı kulübün transferde kendi stratejisi doğrultusunda hareket ettiğini belirten başkan Orman, sözlerini şöyle tamamladı: Cenk Tosun'un geleceği bizim için önemli. Bunlar kulüpler arasında görüşülür. Tatilde olduğum için görüşmeleri Ahmet Nur Çebi götürdü, görüşmeler devam ediyor. Hayırlı ise olur hayırlı değilse olmaz. Bu işe Cenk'i satacağız diye başlamadık. Bizim de sezon sonu hedeflerimiz var. Kendi stratejimize göre hareket ediyoruz. İstediğimiz şartlar oyuncu ve bizim lehimize olursa sonuçlanır. Bugün itibarıyla kesin biten bir şey yok.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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