160 milyon TL’ye satmadım!
Beşiktaş Başkan Fikret Orman, İngiltere’de Everton’a imza atmak için bekleyen Cenk Tosun’a Çin’den gelen 35 milyon euro’luk teklifi geri çevirdiğini ifade etti
BÜYÜK HEDEFLERiMiZ VAR
Siyah-beyazlı kulübün transferde kendi stratejisi doğrultusunda hareket ettiğini belirten başkan Orman, sözlerini şöyle tamamladı: Cenk Tosun'un geleceği bizim için önemli. Bunlar kulüpler arasında görüşülür. Tatilde olduğum için görüşmeleri Ahmet Nur Çebi götürdü, görüşmeler devam ediyor. Hayırlı ise olur hayırlı değilse olmaz. Bu işe Cenk'i satacağız diye başlamadık. Bizim de sezon sonu hedeflerimiz var. Kendi stratejimize göre hareket ediyoruz. İstediğimiz şartlar oyuncu ve bizim lehimize olursa sonuçlanır. Bugün itibarıyla kesin biten bir şey yok.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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