 İşte Vida'nın resmi imzayı atacağı saat – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    İşte 'nın resmi imzayı atacağı saat

    İşte Vida'nın resmi imzayı atacağı saat

    'ın yeni transferi Domagoj , bugün saat 17'de İstanbul'da olacak. Hırvat stoperin imza töreni ise yarın 11:30'da Vodafone Park'ta olacak.

    Bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek olan Domagoj , yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.

    Hırvat stoper, kontrolden sonra saat 11:30'da Vodafone Park'ta resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde 'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.

    Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:11
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