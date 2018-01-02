İşte Vida'nın resmi imzayı atacağı saat
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, bugün saat 17'de İstanbul'da olacak. Hırvat stoperin imza töreni ise yarın 11:30'da Vodafone Park'ta olacak.
Bugün saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'na inecek olan Domagoj Vida, yarın sağlık kontrolünden geçirilecek.
Hırvat stoper, kontrolden sonra saat 11:30'da Vodafone Park'ta resmi sözleşmeye imza atacak ve akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Antalya'daki devre arası kampına katılacak.
Vida için Beşiktaş, Çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:11
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Çin'den dev talip! 18 milyon euro...
Toplam 9
Yorum
hamza adam yürekten oynuyor terimin gelişiyle daha fazla goller atar satılması saçma olur!
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G.Saray sola çözümü buldu
Toplam 4
Yorum
hasan de jong ewra oh oh yarasın selçuk sabri hakan balta yasin sinan vsvs sil baştan... yazık ya sayın terim bunun için geldiyse gs ye yazık hali
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G.Saray sola çözümü buldu
Toplam 4
Yorum
gs yaşa değil tecübeye bakarım ben tabiki gelsin evra gibisi varmı
İşte Vida'nın resmi imzayı atacağı saat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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