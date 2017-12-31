Rekorları kıracak
OYUNCU TAKIM RAKAM
Sow Al Ahli 16 milyon euro
Balic Real Madrid 15.6 milyon euro
Cengiz Roma 13.4 milyon euro
Arda A.Madrid 13 milyon euro
Demba Ba Shanghai 13 milyon euro
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Cenk Tosun, İngiliz ekibine imza atması durumunda haftada 120 bin sterlin kazanacak. Bu da yılda 4 milyon 560 bin sterlin'e, yani 5 milyon 142 bin euro'ya denk geliyor. Cenk, Everton'un iki önemli ismi Schneiderlin ve Ramirez kadar kazanacak. Takımın en fazla kazananları ise haftada 150 bin sterlin ile Rooney ve Sigurdsson... Tosun P aşa kazandığı bu paranın %45'ini vergi olarak ödeyecek, yani Cenk'in cebine 2 milyon 828 bin euro girecek. Milli forvet 2 milyon 313 bin euro ise vergi ödeyecek.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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