 Rekorları kıracak – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Rekorları kıracak

    Rekorları kıracak
    , transferi konuşulduğu gibi 25-30 millon euro'ya biterse, milli forvet Süper Ligin yurt dışına satılan en değerli Süper Lig futbolcusu olacak. F.Bahçe, Sow'u 16 milyon euro'ya Al Ahli'ye satarak rekor kırarken; aynı şekilde 13.4 milyon euro'ya Roma'ya giden Cengiz Ünder de Türk futbolunun en değerli oyuncusu olmuştu. Eğer Cenk bu rakamların üzerinde satılırsa, tüm rekorları da kırmış olacak. Bugüne kadar en yüksek bedele Türkiye'den transfer olan oyuncular ve rakamları şöyle:

    OYUNCU TAKIM RAKAM
    Sow Al Ahli 16 milyon euro
    Balic Real Madrid 15.6 milyon euro
    Cengiz Roma 13.4 milyon euro
    Arda A.Madrid 13 milyon euro
    Demba Ba Shanghai 13 milyon euro
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    Cenk Tosun, İngiliz ekibine imza atması durumunda haftada 120 bin sterlin kazanacak. Bu da yılda 4 milyon 560 bin sterlin'e, yani 5 milyon 142 bin euro'ya denk geliyor. Cenk, Everton'un iki önemli ismi Schneiderlin ve Ramirez kadar kazanacak. Takımın en fazla kazananları ise haftada 150 bin sterlin ile Rooney ve Sigurdsson... Tosun P aşa kazandığı bu paranın %45'ini vergi olarak ödeyecek, yani Cenk'in cebine 2 milyon 828 bin euro girecek. Milli forvet 2 milyon 313 bin euro ise vergi ödeyecek.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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