Performans çok önemli

Mini Yorum / Yılmaz Vural: "Arda, Beşiktaş'a transfer olursa ortaya koyduğu performans önemli. Beşiktaş için çok cesaretli bir transfer olur.

Türk Milli Takımı'nın kaptanı, dünyanın en büyük takımında oynamış. Güzel bir insandır, her tarafa uyum sağlayabilecek becerisi vardır.

Bayağı hırpalandı, onun için yeni bir başlangıç olur. Beşiktaş'a gelmesi, kendisine de yeni takımına da çok şeyler kazandırır. Beşiktaş'ta en uygun oynayacağı yer forvet arkası olur. Talisca'nın bonservis bedeli 25 milyon euro. Bu rakamın ödenmesi zor. Oraya Beşiktaş alternatif arıyor. Arda ileriye dönük iyi bir tercih olabilir. Arda dar alanda kısa alanda çok etkili bir oyuncu. Kapanan savunmalara karşı etkili olabilir."