Performans çok önemli
Türk Milli Takımı'nın kaptanı, dünyanın en büyük takımında oynamış. Güzel bir insandır, her tarafa uyum sağlayabilecek becerisi vardır.
Bayağı hırpalandı, onun için yeni bir başlangıç olur. Beşiktaş'a gelmesi, kendisine de yeni takımına da çok şeyler kazandırır. Beşiktaş'ta en uygun oynayacağı yer forvet arkası olur. Talisca'nın bonservis bedeli 25 milyon euro. Bu rakamın ödenmesi zor. Oraya Beşiktaş alternatif arıyor. Arda ileriye dönük iyi bir tercih olabilir. Arda dar alanda kısa alanda çok etkili bir oyuncu. Kapanan savunmalara karşı etkili olabilir."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:46
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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