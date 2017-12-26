Daha iyi yerde olmalıyız
Orman: Lig performansımızdan memmun değilim
TERİM'İ SEVERİZ
Başkan Orman, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesi konusunda, "Herkes başarılı olmak istiyor. Terim'in de kariyeri belli. Sevdiğimiz bir spor adamı, hayırlısı olsun. Bizim gibi onlar da şampiyon olmak istiyor. Bundan keyif almak lazım. İpi göğüsleyen biz olalım, önemli olan bu " yorumunu yaptı.
OĞUZHAN ÖZYAKUP BİZİMLE MUTLU
Başkan Fikret Orman, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğuzhan Özyakup için "Cenk Tosun gibi o da burada olmaktan mutlu. Her ikisinin de kariyerleri için onlara faydalı olabilecek bir şey olursa, ben zaten destek olurum" ifadesini kullandı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:39
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda terim bu defa iyi egitilcek,sart baska cikari yolu yok,biktim cl de ucam,amaktan artik ucacaz,onun icinde her yolu öretcem,bi yazsam
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İngiltere'den Fellaini iddiası!
Toplam 2
Yorum
seda penalti kurtarilir attirilmaz binbir yolu var,herseyin binbir yolu var bu defa terimin isi cok zor,ya örencek ya ögrencek,2008 de demistim
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 7
Yorum
OsmanLI NO_Nameye cevap tudor-IMPARATOR aradaki fark
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