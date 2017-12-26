 Daha iyi yerde olmalıyız – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Daha iyi yerde olmalıyız

    Daha iyi yerde olmalıyız

    Orman: Lig performansımızdan memmun değilim

    Beşiktaş Başkanı , siyah-beyazlıların ligdeki performansından memnun olmadığını, bu sene daha iyi olmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Lig yarışı için kısa bir yorum yapan Orman, "Beşiktaş'ın daha iyi yerlerde olması lazımdı. 30'a yakın resmi maç yaptık. İkinci yarı daha az maçımız var. İçeride maç sayımız daha fazla. Devre arası kampını iyi geçirip, üçüncü defa üst üste şampiyon olmak istiyoruz. Güzel bir lig yarışı geçiyor, hakemlerin etki etmediği bir ikinci yarı temenni ediyorum" dedi. Orman, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki rakipleri Bayern Münih karşılaşması için de, "Daha çok süre var. Zor bir kura ama umutsuz değilim" ifadelerini kullandı.

    TERİM'İ SEVERİZ
    Başkan Orman, Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesi konusunda, "Herkes başarılı olmak istiyor. Terim'in de kariyeri belli. Sevdiğimiz bir spor adamı, hayırlısı olsun. Bizim gibi onlar da şampiyon olmak istiyor. Bundan keyif almak lazım. İpi göğüsleyen biz olalım, önemli olan bu " yorumunu yaptı.

    OĞUZHAN ÖZYAKUP BİZİMLE MUTLU
    Başkan Fikret Orman, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Oğuzhan Özyakup için "Cenk Tosun gibi o da burada olmaktan mutlu. Her ikisinin de kariyerleri için onlara faydalı olabilecek bir şey olursa, ben zaten destek olurum" ifadesini kullandı.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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