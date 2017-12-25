Beşiktaş, 6 eksikle çalıştı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 28 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından kupa maçının hazırlıklarına başladı.