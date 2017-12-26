Negredo'dan İspanya basınına Türkiye itirafı

Negredo, İspanya'nın prestijli spor gazetelerinden Marca'ya telefon üzerinden özel bir röportaj verdi.

Marca'nın sorularına tüm samimiyetiyle cevap veren Negredo, Süper Lig'e gelmeye karar verdiğinde La Liga'dan daha düşük kalitede olacağını düşündüğünü ancak buradaki futbol kalitesinin İspanya'dakinden pek de farklı olmadığını dile getirdi.

Türkiye'deki futbol sevgisi ve Beşiktaş taraftarlarının siyah beyazlı takıma olan tutkusu hakkında da konuşan yıldız golcü şunları söyledi:

"Buraya kafamda bir beklentiyle geldim. Lig kalitesinin daha düşük olacağını bekliyordumç Ama gerçek şu ki, bu ligin kalitesi İspanya'dakinden o kadar da farklı değil ve kalitenin bu seviyede olmasından büyük zevk alıyorum. Futbol burada İspanya'dakinden daha büyük bir tutku. Bunu tam anlamıyla görebilmek için sahada olmak gerekiyor. Kendi sahamızda oynadığımızda bütün stadyum sesten uğulduyor. Böyle bir tecrübeyi ilk defa burada yaşadım. Geldiğim ilk günden bu yana bana gösterilen sevgi seli de kendimi özl hissetmemi sağladı."







Marca, Negredo'yla yapılan röportajı ise şu ifadelerle sonlandırdı:

"Alvaro, İspanya'dan uzaktaki futbol yaşantısından büyük zevk alıyor. Biraz bencil bir ifade olacak ama onun geri dönmesini istiyoruz. Aynı zamanda da, Türkiye'deki kariyeri boyunca siyah beyazlı formayla eğlenceli ve başarı dolu zaman geçirmesini diliyoruz."