 U19’lar kazandı: 2-1 – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    U19’lar kazandı: 2-1

    U19’lar kazandı: 2-1
    Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, ligin 16. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-1 yendi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Erdem ve Yusuf Atasoy attı. U17'ler de aynı rakibi Oğuzhan ve Batınay'ın golleriyle 2-0 yendi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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