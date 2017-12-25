U19’lar kazandı: 2-1

Beşiktaş U-19 Akademi Takımı, ligin 16. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-1 yendi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan maçta siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Erdem ve Yusuf Atasoy attı. U17'ler de aynı rakibi Oğuzhan ve Batınay'ın golleriyle 2-0 yendi.