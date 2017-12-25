Tosun'a çılgın teklif
Avrupa’nın devlerinin yakın takibe aldığı Cenk Tosun’a, İngiliz kulübü Everton’dan da teklif geldi. Rooney’in formasını giydiği mavi-beyazlılar 20 milyon euro’yu gözden çıkardı
Beşiktaş'a teklifi ileten Everton yetkilileri Beşiktaş yönetiminin yanıtını bekliyor. Kariyerine İngiliz ekibinde devam etmeye sıcak bakan Cenk, kulüplerin anlaşması halinde ocak ayında Everton'a transfer olacak.
Sezon başında Cenk için Beşiktaş ile temasa geçen Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Crystal Palace, siyah-beyazlı ekiple anlaşma sağlayamamıştı.
Cenk Tosun, bu sezon forma giydiği 23 maçta 13 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:35
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