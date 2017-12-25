Orta oyunu!

Siyah-beyazlılar ligde bu sezon kaybettiği F.Bahçe, G.Birliği ve Sivas maçlarında orta sayısında (101-25) üstünlük kurdu ama kazanamadı. Quaresma, 212 ortayla tek başına Barça’yı geçti

SÜPER Lig'de ilk yarıyı Sivasspor yenilgisi ile kapatan Beşiktaş'ta bu sezon birçok maçta oyun üstünlüğünün skora yansıtılamamasının nedenleri sorgulanıyor... Siyahbeyazlılar, Yiğido'ya kornerlerde 15-2, ceza sahasına ortada 49-5 gibi ezici üstünlük kurmasına rağmen sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Atılan tek gol ise penaltıdan geldi. Özellikle orta sayısındaki inanılmaz rakam ve bunun skora çevrilemeyişi 'Beşiktaş yanlış mı oynuyor?' sorusunu gündeme getirdi. Şenol Güneş'in öğrencileri, ligde bu sezon kaybettiği diğer iki maç olan Fenerbahçe ve Gençlerbirliği sınavlarında da iki rakibine orta sayısında toplamda 52-20 üstünlük sağlamış ancak benzer şekilde iki karşılaşma da 2-1 kaybedilmişti.



BARCELONA'DAN 185 ORTA

Kartal'ın en çok orta yapan oyuncusu ise Ricardo Quaresma. Portekizli yıldız ligin ilk yarısında 212 orta (Barcelona takım olarak 185 orta) yaptı. Bunların 59'u (yüzde 27.8) adresi buldu. Kısaca Beşiktaş'ın ortalarının bir çoğu boşa gidiyor.



Etkisiz yaparsan boş!

Beşiktaş'ın problemi ceza sahası içine onlarca top göndermesi ama etkili orta yapamaması! Bunun en önemli nedeni Quaresma'nın orta, şut, pas tercihlerinin bir dünyalardan çok bir uzaylı gibi olması! Gomez, Quaresma'nın bu ortalarına alışana kadar büyük çile çekmişti. Cenk ancak alıştı, Negredo da sezon sonuna kadar alışabilir mi, bilmiyorum! Q7 en rahat pozisyonda sıradan bir orta yaparken, en sıkışık pozisyonda çalım+şutu düşünüp ceza sahası içindeki arkadaşlarını kontrpiyede bırakıyor. Beşiktaş'ın rakip kale önüne bu kadar çok gidip gol konusunda sıkıntı yaşaması bundan.

Mini yorum Turgay Demir



QUARESMA AVRUPA 2.'Si ORTA SAYISINDA

RİCARDO Quaresma, Avrupa'daki 5 büyük lig ve Süper Lig baz alındığında maç başına 3.7 orta istatistiğiyle Bundesliga ekiplerinden Augsburg'tan Philipp Max'tan (3.9) sonra 2. sırada yer aldı.



BESiKTAS MAÇ ÇEViRMEYi UNUTTU

SİYAH-beyazlı takım 'geri dönemiyor'! Bu sezon ligde Kayserispor (1-1), Başakşehir (1-1), Gençlerbirliği (1-2) ve Fenerbahçe (1-2) maçlarından sonra ilk golü kalesinde gördüğü Sivas (1-2) karşılaşmasında da kazanamadı. 5 mücadelede 13 puan kaybedildi. Kartal ayrıca ligde oynadığı son 3 deplasmanda galip gelemedi. 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



