Sosyal medyada Arda çılgınlığı!
Arda'nın Beşiktaş'a transferinin gündeme gelmesiyle siyah-beyazlılar sosyal medyada harekete geçti. Arda'nın transferine karşı çıkan kesime karşın milli futbolcunun transferine sıcak bakan geniş bir çoğunluk olduğu göze çarparken, Arda'yı Beşiktaş formasıyla görmek isteyen taraftarlar yıldız oyuncu için bir video hazırladılar.
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