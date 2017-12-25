Marlos’a yeni kontrat

Shaktar, adı Beşiktaş'la anılan Marlos'un sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başladığını duyurdu. Sportif direktör Palkin, Ukraynalı kanat oyuncusu için İtalya'dan gelen 25 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiklerini açıkladı. Marlos, bu sezon 11 gol, 6 asiste imza attı.