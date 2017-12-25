 Marlos’a yeni kontrat – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Marlos’a yeni kontrat

    Marlos’a yeni kontrat
    Shaktar, adı Beşiktaş'la anılan Marlos'un sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başladığını duyurdu. Sportif direktör Palkin, Ukraynalı kanat oyuncusu için İtalya'dan gelen 25 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiklerini açıkladı. Marlos, bu sezon 11 gol, 6 asiste imza attı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Marlos’a yeni kontrat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN