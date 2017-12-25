 Lens; büyük hayal kırıklığı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Lens; büyük hayal kırıklığı

    Lens; büyük hayal kırıklığı
    Sunderland'dan kiralanan, anlaşma gereği sezon sonunda bonservisi de alınacak olan Jeremain Lens ligin ilk yarısında hayal kırıklığı yaşattı. Hollandalı yıldız, ligde 10 maçta toplam 375 dakika süre alabilirken, sadece 1 gol attı. Lens, Sivas'ta 78'de Q7'nin yerine oyuna girerken sahada kaldığı 12 dakikada 7 kez topla buluştu. 5'te 1 pas isabeti sağlayan yıldız, şut atamadı, kilit pas veremedi, adam geçemedi, 2 ortası da boşa gitti.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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