 Bilic’e teklif yağıyor – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Bilic’e teklif yağıyor

    Bilic’e teklif yağıyor
    West Ham'dan gönderilen Slaven Bilic, teklifler aldığını ancak şu an dinlendiğini söyledi. Hırvat hoca, "Birçok insan İngiltere'den ve yurt dışından arıyor. Şu anda seçenekleri tartıyorum. Premier Lig'i seviyorum. Ama iyi bir proje olursa başka ülkede de çalışabilirim" dedi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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