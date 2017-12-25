Bilic’e teklif yağıyor

West Ham'dan gönderilen Slaven Bilic, teklifler aldığını ancak şu an dinlendiğini söyledi. Hırvat hoca, "Birçok insan İngiltere'den ve yurt dışından arıyor. Şu anda seçenekleri tartıyorum. Premier Lig'i seviyorum. Ama iyi bir proje olursa başka ülkede de çalışabilirim" dedi.