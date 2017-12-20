 Ryan Babel 31 yaşında! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    31 yaşında!

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a> 31 yaşında!
    Beşiktaşlı , dün 31'inci yaş gününü kutladı. Hollandalı oyuncunun doğum günü, antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Babel, tüm kulvarlarda başarı ve sağlık temennisinde bulundu. Cenk'in doğum günü pastasını kesen Babel'i, maçlarda yaptıkları gol sevincini tekrar ederek kutlaması; keyifli anların yaşanmasına sahne oldu.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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