 Atiba Hutchinson 3. kez baba oldu – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    3. kez baba oldu

    <a href="/index/atiba-hutchinson?id=e877e085-9648-480d-a49b-73d3ffb4c390" class="" rel="tag">Atiba Hutchinson</a> 3. kez baba oldu
    Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu , 3'üncü kez baba oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "'ın eşi Sarah, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atiba - Sarah çifti yeni doğan bebeklerine Ayo Siyah ismini verdi. Atiba - Sarah Hutchinson çiftini tebrik eder, çocukları; Noah, Nava ve Ayo Siyah'a sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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