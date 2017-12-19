20 milyon euro az!

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da yayınlanan Basın Tribünü programına transferden şampiyonluk hedefine, Devler Ligi'nden Cenk Tosun transferine önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çebi'nin sözlerinden satır başları:Bayern Münih büyük bir takım. Ama onlar da bizden çekiniyorduk. Allah futbol şansı versin, günümüzde olalım. Neden olmasın! Maçlara daha 1,5-2 ay var.Geçmişte de büyük takımlarla oynadık. Ben çok paniklemedim.Bayern olmasa başkası gelecekti zaten.Biz lige ya da Avrupa'ya göre takım yapmıyoruz.Sezon başı başarı için planlama yapıldı. Takımdan biri gitmedikçe yenisi gelmez. Bana göre bu kadro yeterli.Türkiye'de ulaşılabilecek en yüksek değerlere ulaştığımızı düşünüyorum. Marka değerini daha yukarı taşımak lazım. Dünyaya açılmayı hedefliyoruz.Kamuoyunda bir algı oluşturuluyor, 'Beşiktaş kollanıyor' diye… Beşiktaş kollanmıyor, aksine zarar görüyor. Kollanıyor olsa biz neden 4. sıradayız?Cenk için bazı rakamlar dolaşıyor. Konuşulan 20 milyon euro Cenk için hiçbir şey değil. Çok az! Cenk giderse tabii planlamalar yapılıyordur. UEFA bile sürekli Cenk Tosun paylaşımı yapıyor. 20 milyon euro ne ki Cenk için?Tosic çok iyi bir çıkış yaptı. Başarılı gidiyor. Ümraniye'de oyuncularla birlikte yaşayan biri olarak ben kimsenin gitmesini istemiyorum. Zaten gidenler dönmek istiyor.Ben Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarısında nasıl gurur duyduysam onlar da bizimle duyacak. Kimse başkası üzerinden prim yapmasın.Hep beraber bir seviyeye çıkmaya bakalım.Beşiktaş'ın resmi imzayı attırmak için gün saydığı Domagoj Vida ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Hırvat basını, iki hafta önce Kiev'de taraftarlarla vedalaşan ve Beşiktaş için yola çıkan tecrübeli stoperin Dinamo Kiev ile sözleşme uzattığını ileri sürdü. Tecrübeli oyuncunu, bunu Beşiktaş ile yaptığı protokolü geçersiz hale getirip İngiltere'ye gidebilmek için planladığı ileri sürüldü.