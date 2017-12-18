Tosic geçen yılı yakaladı

Siyah-beyazlı ekipte özellikle Pepe'nin transferinden sonra performansı iyice yükselen Dusko Tosic, takıma hücumda da katkı sağlamaya devam ediyor. Sırp futbolcu, bu sezon görev aldığı 14'üncü maçta 4. gol katkısını (3 gol ve 1 asist) yaptı. Tosiç, böylece geçtiğimiz sezonki (28 maçta 3 gol, 1 asist) rakamları şimdiden yakaladı.