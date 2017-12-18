 Tosic geçen yılı yakaladı – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Tosic geçen yılı yakaladı

    Tosic geçen yılı yakaladı
    Siyah-beyazlı ekipte özellikle Pepe'nin transferinden sonra performansı iyice yükselen Dusko Tosic, takıma hücumda da katkı sağlamaya devam ediyor. Sırp futbolcu, bu sezon görev aldığı 14'üncü maçta 4. gol katkısını (3 gol ve 1 asist) yaptı. Tosiç, böylece geçtiğimiz sezonki (28 maçta 3 gol, 1 asist) rakamları şimdiden yakaladı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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