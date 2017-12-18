Tosic geçen yılı yakaladı
Siyah-beyazlı ekipte özellikle Pepe'nin transferinden sonra performansı iyice yükselen Dusko Tosic, takıma hücumda da katkı sağlamaya devam ediyor. Sırp futbolcu, bu sezon görev aldığı 14'üncü maçta 4. gol katkısını (3 gol ve 1 asist) yaptı. Tosiç, böylece geçtiğimiz sezonki (28 maçta 3 gol, 1 asist) rakamları şimdiden yakaladı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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