 Q7’den isyankar çıkış! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Q7’den isyankar çıkış!

    Q7’den isyankar çıkış!
    BEŞİKTAŞ'ın dün etkili isimleri arasında yer alan Ricardo Quaresma, Babel'in attığı ikinci golde asisti yaparken futboluyla büyük alkış aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 69. dakikada kenara aldığı Q7, oyundan alınmasına kısa süreli isyan etti. Kolundaki bandajları söküp atan Portekizli yıldız, kenara geldiğinde ise hocasının elini sıktı.


    Beşiktaş'ın attığı ikinci golden sonra Quaresma ile Negredo arasında küçük bir tartışma yaşandı. İkili bir süre pozisyonu konuştu. Araya giren Adriano, tartışmayı önledi.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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