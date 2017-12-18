Q7’den isyankar çıkış!
BEŞİKTAŞ'ın dün etkili isimleri arasında yer alan Ricardo Quaresma, Babel'in attığı ikinci golde asisti yaparken futboluyla büyük alkış aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in 69. dakikada kenara aldığı Q7, oyundan alınmasına kısa süreli isyan etti. Kolundaki bandajları söküp atan Portekizli yıldız, kenara geldiğinde ise hocasının elini sıktı.
Beşiktaş'ın attığı ikinci golden sonra Quaresma ile Negredo arasında küçük bir tartışma yaşandı. İkili bir süre pozisyonu konuştu. Araya giren Adriano, tartışmayı önledi.
Beşiktaş'ın attığı ikinci golden sonra Quaresma ile Negredo arasında küçük bir tartışma yaşandı. İkili bir süre pozisyonu konuştu. Araya giren Adriano, tartışmayı önledi.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Q7’den isyankar çıkış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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