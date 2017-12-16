 Mario Gomez listeye girdi – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Mario Gomez listeye girdi

    Mario Gomez listeye girdi
    BEŞİKTAŞ'ta Mario Gomez yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Cenk Tosun'u satması halinde Mario Gomez'e teklif yapacağı iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez'den olumlu yanıt aldığı; Gomez'in, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk'in gitmesi halinde yarım sezonluk kiralık gelebileceği belirtildi.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:10
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