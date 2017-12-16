 Başkan Orman oylamaya katıldı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Başkan Orman oylamaya katıldı

    Başkan Orman oylamaya katıldı
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Vodafone Park'taki oylamaya katılan Orman, spor kategorisinde "Minik Beşiktaşlı" isimli fotoğrafını ve Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduktan sonra sporcu Barış Telli'nin koltuk değneğiyle amuda kalkarak yaşadığı mutluluğu gösteren "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafını oyladı
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:12
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