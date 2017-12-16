Atiba, 6. kez yılın oyuncusu

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Atiba Hutchinson, ülkesi Kanada'da 6. kez "Yılın Erkek Futbolcusu" seçildi. Siyah-beyazlıların Kanadalı orta sahası Atiba, ülkesi Kanada'dan bir kez daha onore edildi. 34 yaşındaki futbolcu Kanada'da kendi rekorunu geliştirerek 6'ıncı kez bu ödüle layık görüldü. Beşiktaş kulübü de, internet sitesinden yaptığı açıklama ile Atiba için kutlama mesajı yayınladı.