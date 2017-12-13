Beşiktaş'a güveniyorum

Siyah-beyazlıların Bayern Münih’i eleyecek güçtü olduğunu belirten Rumen çalıştırıcı, “Buraya tesadüfen gelmediler, bu büyük bir özverinin eseri” yorumunda bulundu

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih'i eleyecek güçte olduğunu söyledi. Rumen teknik adam Lucescu, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in isminin ve gücünün tartışılamayacağını ancak Beşiktaş'ın da çok iyi bir ekip olduğunu ifade etti. Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın futboluyla Avrupa'da artık üst basamaklarda yer aldığını kaydetti.



BUNU BAŞARABİLİRLER

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon grubunda mükemmel maçlar çıkardığına dikkati çeken Mircea Lucescu, "Tecrübeli bir ekip haline geldiler. Sanki yıllarca bu ligde oynuyorlarmış gibiydiler. Beşiktaş, grup maçlarındaki mücadelesini Bayern Münih önünde de gösterirse rakibini eleyebilir. Beşiktaş'a tur için güveniyorum. Bunu başarabilecek güçteler" değerlendirmesinde bulundu.



KORKUSUZ OLMALILAR

Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın tempolu futbolu sevdiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Buraya tesadüfen gelmediler, bu büyük bir özverinin eseri. Bayern önünde bu korkusuz futbollarını sürdürmeleri gerekiyor. Vodafone Park'taki rövanş maçında Bayern Münih'i müthiş bir Beşiktaş seyircisi bekleyecek. O atmosferi iyi biliyorum. Beşiktaş'ı çalıştırdığım dönemlerde taraftarın büyük desteğiyle Avrupa'da büyük maçlar kazandık."