Beşiktaş'a güveniyorum
Siyah-beyazlıların Bayern Münih’i eleyecek güçtü olduğunu belirten Rumen çalıştırıcı, “Buraya tesadüfen gelmediler, bu büyük bir özverinin eseri” yorumunda bulundu
BUNU BAŞARABİLİRLER
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon grubunda mükemmel maçlar çıkardığına dikkati çeken Mircea Lucescu, "Tecrübeli bir ekip haline geldiler. Sanki yıllarca bu ligde oynuyorlarmış gibiydiler. Beşiktaş, grup maçlarındaki mücadelesini Bayern Münih önünde de gösterirse rakibini eleyebilir. Beşiktaş'a tur için güveniyorum. Bunu başarabilecek güçteler" değerlendirmesinde bulundu.
KORKUSUZ OLMALILAR
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın tempolu futbolu sevdiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Buraya tesadüfen gelmediler, bu büyük bir özverinin eseri. Bayern önünde bu korkusuz futbollarını sürdürmeleri gerekiyor. Vodafone Park'taki rövanş maçında Bayern Münih'i müthiş bir Beşiktaş seyircisi bekleyecek. O atmosferi iyi biliyorum. Beşiktaş'ı çalıştırdığım dönemlerde taraftarın büyük desteğiyle Avrupa'da büyük maçlar kazandık."
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:28
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
Beşiktaş'a güveniyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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