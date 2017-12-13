Asla vazgeçmezler

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman Devi B. Münih olurken, daha önce hem Türkiye'de hem de Almanya'da forma giyen yıldız oyuncular, ilginç yorumlarda bulundular. Bazı isimler Bayern Münih'i turun mutlak favorisi olarak gösterirken, bazı isimler ise Beşiktaş'ın kazanmak için tüm gücüyle savaşmadan asla pes etmediğini dile getirdi. İşte B. Münih ve Beşiktaş'ı yakından tanıyan isimlerin eşleşmeyle ilgili düşünceleri:Beşiktaş'ın DNA'sını biliyorum. Zor diye, imkansız diye hiçbir zaman vazgeçmediğini biliyorum. Formasını giymekten her zaman gurur duyduğum iki takımın maçını zevkle izleyeceğim.Türkiye'de futbol her zaman cezbetmiştir. Bayern belki iki maçı da kazanarak tur atlayacak ama Bayernli oyucular İstanbul'da yaşadıkları deneyimi asla unutamayacaklar.İki takımla da çok güzel anılarım var. İstanbul'daki maçı izlemeye gelmek isterim. Bayern ağır bassa da, imkansız değil. Beşiktaş'ın kendisine güvenmesi taraftarının da turu atlayacağına inanması gerek.Beşiktaş'ın Bayern'le hiçbir kulvarda yarışmasının imkanı yok.Belki taraftar diyebilirsiniz ama Bayern'in taraftarı da Beşiktaş'tan aşağı kalır değilBir G.Saraylı olarak eski bir de Bayern oyuncusu olarak Beşiktaş'ı desteklememi beklemiyorsunuz herhalde. Bayern, Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek eleyecektirAilemde Türk kanı var ama ben hep Bayern'li oldum. Taraftarı olduğum takımın kazanmasını isterim.