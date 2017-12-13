Asla vazgeçmezler
Hem Türkiye, hem Almanya’da oynayan yıldızlar eşleşmeyi değerlendirdi. Mario Gomez, “Beşiktaş’ın DNA’sında imkansız diye hiçbir şey yoktur” dedi. Schumacher ise, “B.Münih, İstanbul’daki bu deneyimi unutmayacak” ifadesini kullandı
MARİO GOMEZ (Bayern'de ve Beşiktaş'ta gol kralı oldu): Beşiktaş'ın DNA'sını biliyorum. Zor diye, imkansız diye hiçbir zaman vazgeçmediğini biliyorum. Formasını giymekten her zaman gurur duyduğum iki takımın maçını zevkle izleyeceğim.
TONİ SCHUMACHER (Bayern ve F.Bahçe'de oynadı): Türkiye'de futbol her zaman cezbetmiştir. Bayern belki iki maçı da kazanarak tur atlayacak ama Bayernli oyucular İstanbul'da yaşadıkları deneyimi asla unutamayacaklar.
RAİMOND AUMAN (Bayern'den Beşiktaş'a gelmişti): İki takımla da çok güzel anılarım var. İstanbul'daki maçı izlemeye gelmek isterim. Bayern ağır bassa da, imkansız değil. Beşiktaş'ın kendisine güvenmesi taraftarının da turu atlayacağına inanması gerek.
ZVEZDAN MİSİMOVİC: (Bayern alt yapısından yetişti, G.Saray'da oynadı): Beşiktaş'ın Bayern'le hiçbir kulvarda yarışmasının imkanı yok.
Belki taraftar diyebilirsiniz ama Bayern'in taraftarı da Beşiktaş'tan aşağı kalır değil.
LUKAS PODOLSKİ (Bayern ve G.Saray'da oynadı): Bir G.Saraylı olarak eski bir de Bayern oyuncusu olarak Beşiktaş'ı desteklememi beklemiyorsunuz herhalde. Bayern, Beşiktaş'ı iki maçta da yenerek eleyecektir.
MEHMET SCHOLL (Bayern'de oynadı, Türkiye'ye hiç gelmedi): Ailemde Türk kanı var ama ben hep Bayern'li oldum. Taraftarı olduğum takımın kazanmasını isterim.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:27
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
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