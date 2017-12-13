Almanya’ya taraftar götürülmeyecek

BEŞİKTAŞ, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla 20 Şubat 2018'de deplasmanda yapacakları maça taraftar götürülmeyeceğini bildirdi. Kulübün sitesinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca paylaşılan mesajda, taraftarlara bu yönde bir organizasyon yapılmaması yönünde uyarı yapıldı, şu ifadeler kullanıldı: "Taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecek. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini rica ederiz."