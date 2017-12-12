Seba Münih’e arabayla gitti

BEŞİKTAŞ, 1997'de Bayern Münih'le eşleşmişti. Uçağa binmeyi sevmeyen efsane başkan Süleyman Seba, deplasmandaki maça 5 bin kilometrelik karayoluyla gitmişti. Arka koltukta oturmaktan haz etmediği için yol boyunca ön koltukta sehayat etmişti. Kartal maçı 2-0 kaybetmişti. Seba, aynı şekilde dönüşü de karadan yapmıştı. Dönüş yolunda "Cuma namazına gidelim" demiş ve Graz'daki camiye ulaşmak için yolu 4 saat uzatmışlardı.