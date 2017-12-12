Gignac'tan sürpriz açıklama!

Beşiktaş ile ismi anılan 32 yaşındaki Fransız golcü Gignac, Meksika basınına yaptığı açıklamada futbolu Tigres'te bitirmek istediğini ifade etti.

Meksika Ligi'nde şampiyon oldukları Monterrey maçının ardından konuşan Fransız golcü, "Kariyerimi Tigres'te bitirmek isterim. Bu, beni büyüler. Meksika'nın en büyük takımında oynuyorum" dedi.

Haziran 2018'de Tigres ile sözleşmesi sona erecek olan Gignac, bu sezon 25 maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

"Devre arasında Gignac transferi bitecek mi?" sorsuna, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gülerek karşılık vermişti.