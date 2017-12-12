Gignac'tan sürpriz açıklama!
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Andre-Pierre Gignac, futbolu Meksika'da bırakmak istediğini söyledi.
Beşiktaş ile ismi anılan 32 yaşındaki Fransız golcü Gignac, Meksika basınına yaptığı açıklamada futbolu Tigres'te bitirmek istediğini ifade etti.
Meksika Ligi'nde şampiyon oldukları Monterrey maçının ardından konuşan Fransız golcü, "Kariyerimi Tigres'te bitirmek isterim. Bu, beni büyüler. Meksika'nın en büyük takımında oynuyorum" dedi.
Haziran 2018'de Tigres ile sözleşmesi sona erecek olan Gignac, bu sezon 25 maçta 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?
"Devre arasında Gignac transferi bitecek mi?" sorsuna, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gülerek karşılık vermişti.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:33
-
Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 37
Yorum
alayına kartal biz elenince kına yakarsın artık sende.
-
Onlar üzülmüştür!
Toplam 2
Yorum
aslan adamlar göbek atıyor bjk çıktığı için, çebi hala üzülmüşlerdir diyor
-
RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi
Toplam 4
Yorum
mor çiçek yapacağız oynamadan yenilgiyi kabul eden o kadar çok ruhsuz insan varmış be. Beşiktaşım yenersen buralarda morlaşan çoook insan göreceğiz. mor adamlar
Gignac'tan sürpriz açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.