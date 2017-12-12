Bizi Werner’e sorun!

ŞampiyonlarLigi'ndeilearasındaki randevuya 2 aydan fazla var ama '' dün başladı. Alman ekibi kura öncesi Beşiktaş'ın "" mesajına "cevabını vermişti. Kura çekilip Beşiktaş çıkınca Bayern'den Kartal'a Lewandowski'li "" göndermesi geldi. Siyahbeyazlıların cevabı ise gecikmedi. Beşiktaş "Sizi Vodafone Park'ta görmekten mutluluk duyarız ancak bizi Timo Werner'e sorun" dedi. Hatırlanacağı üzere'in forveti Vodafone Park'taki müthiş gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmıştı.öncesi konuşan UEFA yetkilsi, Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi. Marchetti "'ı gruplardan çıkan ilk Türk takımı olduğu için tebrik ediyorum. Organizasyona bu sezon büyük renk kattılar. Büyük bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.