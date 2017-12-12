Bizi Werner’e sorun!
Beşiktaş ilk golü Twitter’dan attı. Bayern’in “Biz geliyoruz” mesajına Kartal, Leipzig’in forvetinin gürültüden kaçtığı fotoğrafı koyup “Bizi Timo Werner’e sorun” yantını verdi
BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ
KURA öncesi konuşan UEFA yetkilsi Giorgio Marchetti, Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi. Marchetti "Beşiktaş'ı gruplardan çıkan ilk Türk takımı olduğu için tebrik ediyorum. Organizasyona bu sezon büyük renk kattılar. Büyük bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:30
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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