 Bizi Werner’e sorun! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Bizi Werner’e sorun!

    Bizi Werner’e sorun!

    Beşiktaş ilk golü Twitter’dan attı. Bayern’in “Biz geliyoruz” mesajına Kartal, Leipzig’in forvetinin gürültüden kaçtığı fotoğrafı koyup “Bizi Timo Werner’e sorun” yantını verdi

    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki randevuya 2 aydan fazla var ama 'sanal maç' dün başladı. Alman ekibi kura öncesi Beşiktaş'ın "Sıradaki kim?" mesajına "Biz sizi isteriz" cevabını vermişti. Kura çekilip Beşiktaş çıkınca Bayern'den Kartal'a Lewandowski'li "Merhaba biz geliyoruz" göndermesi geldi. Siyahbeyazlıların cevabı ise gecikmedi. Beşiktaş "Sizi Vodafone Park'ta görmekten mutluluk duyarız ancak bizi Timo Werner'e sorun" dedi. Hatırlanacağı üzere Red Bull Leipzig'in forveti Vodafone Park'taki müthiş gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmıştı.

    BEŞİKTAŞ'A ÖVGÜ
    KURA öncesi konuşan UEFA yetkilsi Giorgio Marchetti, Beşiktaş'ı öve öve bitiremedi. Marchetti "Beşiktaş'ı gruplardan çıkan ilk Türk takımı olduğu için tebrik ediyorum. Organizasyona bu sezon büyük renk kattılar. Büyük bir başarı elde ettiler" ifadelerini kullandı.



    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:30
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