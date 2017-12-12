Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'le eşleşti, kura sırasında Fikret Orman'ın yüz ifadesi gözlerden kaçmadı!
Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan namağlup lider çıkan Beşiktaş, son 16 turunda Alman devi Bayern Münih'le eşleşti.
Kurada Basel, Sevilla ve Shakhtar Donetsk gibi diğerlerine nazaran daha zayıf bir takım yerine Bayern Münih gibi zorlu bir ekibin gelmesi, siyah beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman'ı da pek memnun etmedi.
Sosyal medyada da gündeme oturan zorlu eşleşme sonrası Fikret Orman'ın yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 03:00
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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