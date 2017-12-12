Atiba'dan Bayern Münih değerlendirmesi
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman devi Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ta, takımın önemli isimlerinden Atiba Hutchinson, Kanada basınına açıklamalarda bulundu.
Kurayı değerlendiren Atiba, kendilerini zor ama bir o kadar da özel 2 maçın beklediğini söyledi.
Kanadalı oyuncu en güçlü takımlardan biriyle eşleştiklerini söylerken, ''Gerçekten ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bayern Münih çok güçlü bir takım. Bizi kesinlikle zor maçlar bekliyor'' ifadelerini kullandı.
Tecrübeli oyuncu Allianz Arena'daki maçın özel bir deneyim olacağını da belirtirken, ''Daha önce bu kupayı birkaç kez kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nin en zor takımlarından biriyle oynayacağız. Yine de Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımlarından birine karşı oynamak güzel olacak. Allianz Arena'da dünyanın en iyi oyuncularına karşı güzel bir tecrübe olacak. Çok özel bir maç bizim için'' dedi.
Atiba, bu sezon Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 13 maçta forma giydi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:32
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gsstore Al tudoruda git o zaman...ikinizde gidiniz lütfen...
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Valbuena krizi
Toplam 17
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ihtiyar fenerli Valbuena Aykut hocamızın verdiği taktiğe uymalısın takım oyunu önemli olan bizde bir ALEKS vardı unutulmadı dikkatini çekerim.
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Okan Burak özür diledi
Toplam 6
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yunaklı Okan Buruk kırmızı kart doğruydu.
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