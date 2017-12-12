 Atiba'dan Bayern Münih değerlendirmesi – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    'dan değerlendirmesi

    Atiba'dan Bayern Münih değerlendirmesi

    'ın Kanadalı yıldızı , 'ndeki eşleşmesini değerlendirdi.

    UEFA son 16 turunda Alman devi ile eşleşen 'ta, takımın önemli isimlerinden Hutchinson, Kanada basınına açıklamalarda bulundu.

    Kurayı değerlendiren Atiba, kendilerini zor ama bir o kadar da özel 2 maçın beklediğini söyledi.

    Kanadalı oyuncu en güçlü takımlardan biriyle eşleştiklerini söylerken, ''Gerçekten ne düşüneceğimi bilemiyorum. Bayern Münih çok güçlü bir takım. Bizi kesinlikle zor maçlar bekliyor'' ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli oyuncu Allianz Arena'daki maçın özel bir deneyim olacağını da belirtirken, ''Daha önce bu kupayı birkaç kez kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nin en zor takımlarından biriyle oynayacağız. Yine de Şampiyonlar Ligi'nin en güçlü takımlarından birine karşı oynamak güzel olacak. Allianz Arena'da dünyanın en iyi oyuncularına karşı güzel bir tecrübe olacak. Çok özel bir maç bizim için'' dedi.

    Atiba, bu sezon Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 5, Süper Lig'de ise 13 maçta forma giydi.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:32
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