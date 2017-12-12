Beşiktaş kafilesi İzmir'de

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında 9-0’ın rövanşında Manisaspor mücadelesi için havayolu ile İzmir'e geldi. Siyah-beyazlı kafile buradan karayolu ile Manisa’ya geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta Vodafone Park'ta 9-0 mağlup ettiği Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçın ardından neredeyse turu garantileyen siyah-beyazlılar, mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Siyah beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde havayolu ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Taraftarların karşıladığı Beşiktaş kafilesi, karayolu ile Manisa'ya geçti. İlk maçta Alvaro Negredo (4), Jeremain Lens (3), Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek de Manisaspor ağlarını sarsan isimler olarak dikkat çekmişti. Bugün Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.