Beşiktaş maçı kapalı gişe!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında bu akşam saat 21.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş maçının biletleri tükendi.
Türkiye Kupası 12 Aralık 2017, Salı
Güncelleme: 12 Aralık 2017, Salı 16:40
G. Manisaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 21.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçının ev sahibi ve misafir takım seyirci biletlerinin tükendiği açıklandı. İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş 9-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmıştı.
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