Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesine ilişkin, "Almanya ikincisi Leipzig ile oynadık ve onları iki maçta da yendik. Bu bizde bir özgüven oluşturacaktır. Rakip güçlü ama biz de zayıf bir takım değiliz. En iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Fikret Orman, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekiminin ardından Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi. Turnuvadaki tüm takımların güçlü olduğunu ifade eden Fikret Orman, "Bu turnuvada tüm takımlar çok güçlü ve zor. Kimin iyi kimin kötü olduğunu bilmiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Brugge kurasını çektiğimizde sevinmiştim ama elenmiştik. O nedenle takımların o günkü form durumları çok önemli. Almanya ikincisi Leipzig ile oynadık ve onları iki maçta da yendik. Bu bizde bir özgüven oluşturacaktır. Rakip güçlü ama biz de zayıf bir takım değiliz. En iyisini yapmaya çalışacağız. Maça kadar olan süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Camiamıza hayırlı olsun. Almanya'daki maça aldığımız karar nedeniyle taraftar götürmeyeceğiz" diye konuştu.