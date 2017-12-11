Orman'dan Bayern yorumu: Bizi çektikleri için...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih eşleşmesine ilişkin, "Almanya ikincisi Leipzig ile oynadık ve onları iki maçta da yendik. Bu bizde bir özgüven oluşturacaktır. Rakip güçlü ama biz de zayıf bir takım değiliz. En iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:53
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İşte Beşiktaş'ın son 16'daki rakibi
Toplam 31
Yorum
giallorosso Almanyadan alacağı sonuç turu belirler eğer 2 fark yemesin beşiktaş istanbulda tur atlar. keşke madrid yada PSG çıksaydı artık bundan sonra
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Beşiktaş, gol yollarında geriledi
Toplam 4
Yorum
Hakan 2234 Beşiktaş bu turu geçerse gitsin uefa ya dilekçe versin direk final oynasın çeyrek yarı final uğraşmasın :)
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Alper Potuk’un durumu belirsiz
Toplam 3
Yorum
Şahinim diyor ki Alper topu dürtüyor,fenerde oynayan 18 e gelince mermi gibi şut atmalı atamazsa antraman sonu ek çalışma yapmalı , yoksa ne işin var 18 de
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