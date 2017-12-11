Bize vursunlar önemli değil!
Siyah-beyazlı ekibin hocası, “Ülkemiz güzel ülke boş ver. Biz o darbeleri yeni yemedik, eskiden beri yedik” dedi
Güneş bu sırada kendisine yönelitilen "İstanbul'da da aynı olaylar olmuyor mu" sözlerine sinirlenerek, "Arkadaşım lütfen rahatsızlık verme. Ben olanı kapattım, bize vursunlar önemli değil. Benim için sorun değil. Bize de yapılsa normal karşılamamız lazım. Futbol böyle, biz buna göre oynayacağız" dedi. Kayseri'ye kazanmak için geldiklerini ancak hedefe ulaşamadıklarını belirten Güneş, "İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha etkili atağımız olması gerekirken tam tersi yavaş oynadık. Rakibin beraberlik anlayışına biz de teslim olduk. Oysa ikinci yarıda 3 puan alabilirdik, bunu başaramadık. Üzgünüz, kayıp iki puan olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
Bize vursunlar önemli değil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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