Siyah-beyazlı ekibin hocası, “Ülkemiz güzel ülke boş ver. Biz o darbeleri yeni yemedik, eskiden beri yedik” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, basın toplantısına maçın devre arasında soyunma odasına giderken üzerine atılan ses bombası ile saldırı iddiaları damga vurdu. Tecrübeli teknik adam bir basın mensubunun "Üzerinize ses bombası atıldı, ne diyeceksiniz?" sorusuna Güneş, "Ülkemiz güzel ülke, boş ver o konulara girme. Kayseri güzel bir şehir, ne güzel seyircisi maça geldi. Biz o darbeleri yeni yemedik, eskiden beri yedik" dedi.



Güneş bu sırada kendisine yönelitilen "İstanbul'da da aynı olaylar olmuyor mu" sözlerine sinirlenerek, "Arkadaşım lütfen rahatsızlık verme. Ben olanı kapattım, bize vursunlar önemli değil. Benim için sorun değil. Bize de yapılsa normal karşılamamız lazım. Futbol böyle, biz buna göre oynayacağız" dedi. Kayseri'ye kazanmak için geldiklerini ancak hedefe ulaşamadıklarını belirten Güneş, "İkinci yarı rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha etkili atağımız olması gerekirken tam tersi yavaş oynadık. Rakibin beraberlik anlayışına biz de teslim olduk. Oysa ikinci yarıda 3 puan alabilirdik, bunu başaramadık. Üzgünüz, kayıp iki puan olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.