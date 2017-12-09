Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt

İkinci Başkanı, Fenerbahçe'nin PFDK ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Kulüp televizyonuna konuşan Çebi, "" diyerek, şu ifadeleri kullandı.tarzı ile Fenerbahçe, hiçbir şekilde bir yere gidemez.Herkesin gurur duyduğu bir takımıile problemlerini çözmek için kullanan F.Bahçe yöneticilerini kınıyorum.tutumu hiç doğru değil. Ben de şunu mu söylemeliyim; 'Galatasaray maçında 2 penaltımızı vermiyorsunuz." Bu akşam Fenerbahçe, Bursaspor ile maç oynuyor, penaltı ile hiç alakası olmayan penaltı veriliyor.ile uğraşmayı bıraksınlar. Beşiktaş şu anda apayrı bir yerde.ise Türk futboluna daha fazla katkı verirler.penaltıların peşinde koşmazken, onlar merdiven boşluklarını bahane ederek Türk sporuna katkı vermiyorlar.uzak dursunlar, hadlerini bilsinler, kendi işlerine baksınlar. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz.