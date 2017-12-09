Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt
"Beşiktaş'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler"
Bu tarzı ile Fenerbahçe, hiçbir şekilde bir yere gidemez. Beşiktaş Türkiye'nin göz bebeğidir. Herkesin gurur duyduğu bir takımı TFF ile problemlerini çözmek için kullanan F.Bahçe yöneticilerini kınıyorum.
Fenerba hçe 'nin tutumu hiç doğru değil. Ben de şunu mu söylemeliyim; 'Malatya maçında Atiba'ya yapılan penaltıyı vermiyorsunuz. Galatasaray maçında 2 penaltımızı vermiyorsunuz." Bu akşam Fenerbahçe, Bursaspor ile maç oynuyor, penaltı ile hiç alakası olmayan penaltı veriliyor. Biz de bunları mı dile getirmeliyiz?
Beşiktaş ile uğraşmayı bıraksınlar. Beşiktaş şu anda apayrı bir yerde. Beşiktaş'a ulaşmayı amaç olarak belirlerler ise Türk futboluna daha fazla katkı verirler.
Biz penaltıların peşinde koşmazken, onlar merdiven boşluklarını bahane ederek Türk sporuna katkı vermiyorlar.
Beşiktaş 'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler, kendi işlerine baksınlar. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:45
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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