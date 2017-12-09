 Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt

    Çebi’den F.Bahçe’ye jet yanıt

    "Beşiktaş'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler"

    BEŞİKTAŞ İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe'nin PFDK ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Kulüp televizyonuna konuşan Çebi, "F.Bahçe'nin anlamsız açıklaması kamuoyunda bir algı yaratmak anlamı taşıdığı için cevap vermek gerekiyor" diyerek, şu ifadeleri kullandı.

    Bu tarzı ile Fenerbahçe, hiçbir şekilde bir yere gidemez. Beşiktaş Türkiye'nin göz bebeğidir. Herkesin gurur duyduğu bir takımı TFF ile problemlerini çözmek için kullanan F.Bahçe yöneticilerini kınıyorum.

    Fenerba hçe 'nin tutumu hiç doğru değil. Ben de şunu mu söylemeliyim; 'Malatya maçında Atiba'ya yapılan penaltıyı vermiyorsunuz. Galatasaray maçında 2 penaltımızı vermiyorsunuz." Bu akşam Fenerbahçe, Bursaspor ile maç oynuyor, penaltı ile hiç alakası olmayan penaltı veriliyor. Biz de bunları mı dile getirmeliyiz?

    Beşiktaş ile uğraşmayı bıraksınlar. Beşiktaş şu anda apayrı bir yerde. Beşiktaş'a ulaşmayı amaç olarak belirlerler ise Türk futboluna daha fazla katkı verirler.

    Biz penaltıların peşinde koşmazken, onlar merdiven boşluklarını bahane ederek Türk sporuna katkı vermiyorlar.

    Beşiktaş 'tan uzak dursunlar, hadlerini bilsinler, kendi işlerine baksınlar. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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