 Kayseri maçı Uğurlu’nun – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Kayseri maçı Uğurlu’nun

    BEŞİKTAŞ, pazar günü Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek yapacak.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:50
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