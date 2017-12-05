Beşiktaş o iddiaları yalanladı!

İşte o açıklama:



Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Anadolu Efes'i mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında prim polemiği çıktığı, oyuncularımız ile yöneticilerimiz arasında tatsızlık yaşandığı şeklinde asılsız bir iddianın internet ortamında servis edildiğini üzülerek görmekteyiz.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın mücadelesi ve elde ettiği sonuçlarla takdir topladığı bir dönemde, asılsız iddialar ile takımımızın moralini bozmak, şubemizde karışıklık çıkartmak isteyenler tarafından uydurulmuş bir senaryo ile karşı karşıyayız.

Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu'nun özveriyle yaptığı çalışmalar ile Baş Antrenörümüz Ufuk Sarıca'nın tecrübe ve birikimiyle ortaya koyduğu vizyon sayesinde takımımız sahada üstün bir mücadele sergilemektedir.

Sahip olduğumuz aile ortamını bozmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK