Beşiktaş 6 yıldızını götürmedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında yarın Leipzig ile Red Bull Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, Almanya'nın Leipzig şehrine gitti.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in başkanlık ettiği kafileye siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 19 oyuncuyu dahil ettiği bildirildi.
Beşiktaş son idmanını bugün TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Red Bull Arena'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ise TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlılar maçın ardından İstanbul'a dönecek.
Şenol Güneş; Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay ve Gökhan Gönül Leipzig maçı kadrosuna dahil etmedi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:26
-
Muslera görüşme odasına
Toplam 5
Yorum
gsssssssss sorun 30 yasındakı bı kalecye 3 senelık 3.75 mıl eurodan sozlesme yapmak zatn baska tranfer ıhtımalım yok parada tamam benden bu kadar demış
-
'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!
Toplam 4
Yorum
ADALET Böyle candan oynayan oyunculara sahip çıkılmalı.Aykut Kocaman gelecek hafta ilk 11 de oynatmaz ise hiç şaşırmam.
-
Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 19
Yorum
ahmet1903 Abi hepsi tamam da Tolga nedir ya? Bu kadar düşmeyelim. Türkiye Kupası değil Şampiyonlar Ligi yahu
Beşiktaş 6 yıldızını götürmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.