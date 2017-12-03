Çebi: 6-0, 7-0 kazanabilirdik

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, "Çok iyi oynadık, %100 gol olabilecek 4-5 tane daha gol kaçırdık. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Mutluyum" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi ise daha farklı kazanabileceklerini vurgularken, "Şu an itibariyle puan farkı kapandı. Ligin kaderi açısından önemli bir maçtı. Kaçan goller taraftarı heyecanlandırdı. Belki bu maç 6-0, 7-0 bitebilirdi. Beşiktaş'ın ne kadar önemli bir takım olduğunu gösteren bir maç oldu" dedi.