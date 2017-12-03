Çebi: 6-0, 7-0 kazanabilirdik
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. başkan Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, "Çok iyi oynadık, %100 gol olabilecek 4-5 tane daha gol kaçırdık. Güzel bir galibiyet oldu. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Mutluyum" ifadelerini kullandı. Ahmet Nur Çebi ise daha farklı kazanabileceklerini vurgularken, "Şu an itibariyle puan farkı kapandı. Ligin kaderi açısından önemli bir maçtı. Kaçan goller taraftarı heyecanlandırdı. Belki bu maç 6-0, 7-0 bitebilirdi. Beşiktaş'ın ne kadar önemli bir takım olduğunu gösteren bir maç oldu" dedi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
-
Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
-
DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Çebi: 6-0, 7-0 kazanabilirdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.