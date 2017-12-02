74 günlük hasreti var

BEŞİKTAŞ, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone Park'taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak. Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son galibiyetini 18 Eylül'de Konya'yı 2-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzon(2-2), Başakşehir (1-1) ve Akhisar (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada 3 gol atabildi.