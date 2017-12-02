 74 günlük hasreti var – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    74 günlük hasreti var

    74 günlük hasreti var
    BEŞİKTAŞ, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone Park'taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak. Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son galibiyetini 18 Eylül'de Konya'yı 2-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzon(2-2), Başakşehir (1-1) ve Akhisar (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada 3 gol atabildi.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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