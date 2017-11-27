Talisca kayboldu

BEŞİKTAŞ'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan Anderson Talisca da bu yıl Süper Lig'de kayıpları oynuyor. Geçtiğimiz sezon 22 maçta 13 gol atıp 0.59'luk bir ortalama tutturan Brezilyalı yıldız bu yıl şu ana kadar sadece 2 asistte kaldı. Onun etkisiz kalması siyah-beyazlıların hücum çeşitliliğini de kısıtlıyor.