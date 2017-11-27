Manisa’ya hazırlık

SİYAH-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün sabah gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Yeni Malatya'ya karşı oynayanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, 5'e 2 dar alanda kontrol pas ve hücum varyasyonları çalıştı. Şut idmanıyla çalışma bitti.