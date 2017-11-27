 Manisa’ya hazırlık – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    Manisa’ya hazırlık

    Manisa’ya hazırlık
    SİYAH-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün sabah gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Yeni Malatya'ya karşı oynayanlar yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, 5'e 2 dar alanda kontrol pas ve hücum varyasyonları çalıştı. Şut idmanıyla çalışma bitti.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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