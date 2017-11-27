Derbide oranlar belli oldu! İşte favori...
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bahis oranları açıklandı.
İşte derbi oranları:
Beşiktaş: 1.75 Beraberlik: 3.20 Galatasaray: 3.10
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:09
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Trabzonspor’da kupa mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
dadas erzurumspor bunları yenecek gorun bakın
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Tek namağlup Fenerbahçe
Toplam 1
Yorum
fb hoca one gecıp fark yapıyorsun sonrada kabus yasıyoruz hocam bu sorunu bır an coz
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Ameliyat beklesin!
Toplam 6
Yorum
öğretici hiç önlem almıyorsunuz ! maça çıkarken şunun formasının önüne ve arkasına, dikkat kırılacak eşya bantı yapıştırın !
Derbide oranlar belli oldu! İşte favori... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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