 Derbide oranlar belli oldu! İşte favori... – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Derbide oranlar belli oldu! İşte favori...

    Derbide oranlar belli oldu! İşte favori...

    Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bahis oranları açıklandı.

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek! İddaa Risk Yönetimi, derbide bahis oranlarını belirledi.

    İşte derbi oranları:

    Beşiktaş: 1.75 Beraberlik: 3.20 Galatasaray: 3.10
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbide oranlar belli oldu! İşte favori... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.