Barça ve M.City gibiyiz!
Beşiktaş’ın bu sezonki parlayan yıldızı Babel, “Ligdeki maçlarımızda her büyük takımın yaşadığı problemi yaşıyoruz. Türkiye’de rakip takımlar 11 kişi defansta bekliyor. Aynısını Barcelona ve Manchester City de yaşıyor” dedi
CİTY MAÇINDAN ÖRNEK
YENİ Malatyaspor maçındaki oyunun tabi ki Şampiyonlar Ligi'nden çok farklı olduğunu ifade eden Babel, "Oyunumuz farklıydı çünkü Türkiye Ligi'ndeki takımların çoğu geride 11 kişiyle bekliyor ve atak yapmak için bizim hatamızı bekliyor. Dünkü maç gibi maçların oynanması zor karşılaşmalar olmasının en temel nedeni bu. Her büyük takım bu problemi yaşıyor, Beşiktaş ya da Barcelona ya da Manchester City... Bizi de o takımlar gibi görüyorlar" dedi. Mesajı yazdığı sırada İngiltere Premier Ligi'nde oynanan Huddersfield-Manchester City maçını örnek gösteren Babel, "Bakın City'de aynı sorun yaşıyor" yazdı.
BUNLAR BAHANE DEĞiL!
TWİTTER'DA M. City'nin Huddersifeld deplasmanında sorun yaşadığını yazdığı sırada City'nin 1-0 geriye düşmesi üzerine bir mesaj daha atan Babel, "Bu söylediklerim puan kayıplarıı için bahane değil ama şunu anlamanızı istiyorum. Üst üste iki kez şampiyon olunca, tüm takımlar bizim karşımızda her şeyi yaparak tüm güçlerini bizim işimizi zorlaştırmak için kullanıyor" dedi. Takım olarak özür dilemek istediklerini belirten Hollandalı futbolcu, "Bu tür maçları çözebilmek için daha çok çalışacağız' dedi.
Kale önüne otobüs!
BEŞİKTAŞ, sezon öncesi Şenol Güneş'in kriterlerinin çok altında bir kamp yaptı. Bu durum, fizik gücü düşük Oğuzhan, Talisca ve Quaresma gibi bazı oyuncuları etkiledi. Daha az gol atılmasının sebebi bu. Devre arasında bu soruna sağlam bir çözüm bulunacaktır. Bir diğer problem, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplere karşı istediği boşlukları bulan Beşiktaş, kale önüne otobüs çeken Süper Lig takımları karşısında bocalıyor. Bu sorunların hepsi çözülebilir. Devre arasında Demba Ba ya da bir başka golcü gelirse her şey daha kolay olur.
Mini yorum Turgay Demir
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:22
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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