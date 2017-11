Barça ve M.City gibiyiz!

SİYAH-beyazlılarIN bu sezon Avrupa'da elde ettiği başarıdaki en büyük pay sahiplerinden olan Ryan Babel , dün gece twitter'dan ilginç açıklamalarda bulundu. Bir mağazada Beşiktaşlı bir taraftarla yaşadığı diyaloğu sosyal medyaya aktaran Babel, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir mağazada beklerken Beşiktaşlı bir taraftar, güzel bir soruyla yanıma geldi. Dedi ki 'Beyler neden Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi oynuyorsunuz ama dünkü gibi maçlarda şans yaratmakta problem yaşıyorsunuz?'... Ben de dedim ki, bu çok güzel bir soru bunu açıklamaya çalışacağım. Bu çılgınca gelebilir ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamak daha kolay. Çünkü orada tüm takımlar futbol oynamaya ve atak yapmaya çalışıyor. Eğer iki takım da böyle oynarsa açık bir oyun olur, iki taraf adına da daha fazla atak yapılan ve daha fazla tehlikeli pozisyon olan bir oyun."YENİ Malatyaspor maçındaki oyunun tabi ki Şampiyonlar Ligi'nden çok farklı olduğunu ifade eden Babel, "Oyunumuz farklıydı çünkü Türkiye Ligi'ndeki takımların çoğu geride 11 kişiyle bekliyor ve atak yapmak için bizim hatamızı bekliyor. Dünkü maç gibi maçların oynanması zor karşılaşmalar olmasının en temel nedeni bu. Her büyük takım bu problemi yaşıyor, Beşiktaş ya da Barcelona ya da Manchester City... Bizi de o takımlar gibi görüyorlar" dedi. Mesajı yazdığı sırada İngiltere Premier Ligi'nde oynanan Huddersfield-Manchester City maçını örnek gösteren Babel, "Bakın City'de aynı sorun yaşıyor" yazdı.TWİTTER'DA M. City'nin Huddersifeld deplasmanında sorun yaşadığını yazdığı sırada City'nin 1-0 geriye düşmesi üzerine bir mesaj daha atan Babel, "Bu söylediklerim puan kayıplarıı için bahane değil ama şunu anlamanızı istiyorum. Üst üste iki kez şampiyon olunca, tüm takımlar bizim karşımızda her şeyi yaparak tüm güçlerini bizim işimizi zorlaştırmak için kullanıyor" dedi. Takım olarak özür dilemek istediklerini belirten Hollandalı futbolcu, "Bu tür maçları çözebilmek için daha çok çalışacağız' dedi.BEŞİKTAŞ, sezon öncesi Şenol Güneş'in kriterlerinin çok altında bir kamp yaptı. Bu durum, fizik gücü düşük Oğuzhan, Talisca ve Quaresma gibi bazı oyuncuları etkiledi. Daha az gol atılmasının sebebi bu. Devre arasında bu soruna sağlam bir çözüm bulunacaktır. Bir diğer problem, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplere karşı istediği boşlukları bulan Beşiktaş, kale önüne otobüs çeken Süper Lig takımları karşısında bocalıyor. Bu sorunların hepsi çözülebilir. Devre arasında Demba Ba ya da bir başka golcü gelirse her şey daha kolay olur.