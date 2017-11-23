Vida geliyor mu? Başkan Fikret Orman açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nden transfer iddialarına kadar önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile adı sık sık anılan ve ocak ayından takıma katılacağı iddia edilen Vida hakkında da konuşan Orman, ''Devre arasında Vida transferi zor gözüküyor, zaten fazla oyuncumuz var. Atınç ve Gökhan Töre geri dönecek. Defans hattına yapacağımız takviyeyi de düşünürsek her mevkide alternatiflerimiz var, mevkiler doldu. Vida'nın kontrat detaylarına girmek istemem. Vida, Beşiktaş için tercih edilecek bir kulüp değildir, hedef olacak bir kulüptür. Premier Lig ya da La Liga'da bir kulüp için adı geçiyor ama Vida, Premier Lig'e gidip ne yapacak? Beşiktaş'ta en az o kadar iyi takım, imkanları geniş. Vida hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Daha fazla konuşmayayım" diyerek adeta Hırvat stoperin transferinin bittiği imasında bulundu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:48
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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