 Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet

    Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet

    üstün futbol zekası, engin deneyimi ve örnek kişiliğiyle Beşiktaş’ı Avrupa’da zirveye taşıdı

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı garantileyerek Türkiye'nin gururu olurken bu dev başarıda en büyük pay kuşkusuz teknik direktör 'e ait. Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan Güneş, siyah-beyazlı takımı Avrupa'nın da en çok konuşulan kulüplerinden biri yapmayı bildi. Porto maçında adeta Barcelona gibi oynayan Beşiktaş'ın usta hocayla elde ettiği bazı başarılar şöyle:

    Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruptan çıkan ilk Türk takımı oldu.

    Üç sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan ilk Türk takımı.

    Bu sezon Devler Ligi'nde grupta beş maçta da yenilgi yüzü görmedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde 11 puana ulaşarak F.Bahçe'nin rekorunu egale etti.

    Devler Ligi gruplarında ilk üç maçını da kazanan ilk Türk takımı oldu.

    Bir Portekiz takımını yenen ilk Türk ekibi olma başarısı gösterdi (Porto: 3-1)

    Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir Alman takımını yendi (Leipzig: 2-0)

    Tarihinde ilk kez bir Fransız takımını deplasmanda mağlup etti (Monaco: 2-1)

    Geçen sezon ilk kez bir İtalyan temsilcisine üstünlük sağladı (Napoli: 3-2)

    Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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