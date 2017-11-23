Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet
Şenol Güneş üstün futbol zekası, engin deneyimi ve örnek kişiliğiyle Beşiktaş’ı Avrupa’da zirveye taşıdı
Şampiyonlar Ligi'nde lider olarak gruptan çıkan ilk Türk takımı oldu.
Üç sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan ilk Türk takımı.
Bu sezon Devler Ligi'nde grupta beş maçta da yenilgi yüzü görmedi.
Şampiyonlar Ligi'nde 11 puana ulaşarak F.Bahçe'nin rekorunu egale etti.
Devler Ligi gruplarında ilk üç maçını da kazanan ilk Türk takımı oldu.
Bir Portekiz takımını yenen ilk Türk ekibi olma başarısı gösterdi (Porto: 3-1)
Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir Alman takımını yendi (Leipzig: 2-0)
Tarihinde ilk kez bir Fransız takımını deplasmanda mağlup etti (Monaco: 2-1)
Geçen sezon ilk kez bir İtalyan temsilcisine üstünlük sağladı (Napoli: 3-2)
Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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