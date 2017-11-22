 Devler takipte – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Devler takipte

    Devler takipte

    Avrupa’nın ünlü scoutları, Beşiktaş-Porto maçını yerinde takip etti. Oğuzhan, Cenk ve Porto’dan Danilo’yu izledi

    Beşiktaş ile Porto arasındaki dün akşamki karşılaşmada özel konuklar vardı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout, zorlu karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun ile Porto'dan Danilo'nun takip edildiği belirtildi. Manchester United, Chelsea, Bayern, Roma, Nice, Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace ve Norwich City Vodafone Park'a scout gönderen ekipler arasındaydı. Beşiktaş'ta özellikle Cenk Tosun, Premier League ekiplerinin radarında yer alıyor. Cenk ile ilgilenen takımlar arasında Newcastle, Crystal Palace ve Tottenham yer alıyor.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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