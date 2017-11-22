Devler takipte

Avrupa’nın ünlü scoutları, Beşiktaş-Porto maçını yerinde takip etti. Oğuzhan, Cenk ve Porto’dan Danilo’yu izledi

Beşiktaş ile Porto arasındaki dün akşamki karşılaşmada özel konuklar vardı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birçok scout, zorlu karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı. Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun ile Porto'dan Danilo'nun takip edildiği belirtildi. Manchester United, Chelsea, Bayern, Roma, Nice, Tottenham, Newcastle United, Crystal Palace ve Norwich City Vodafone Park'a scout gönderen ekipler arasındaydı. Beşiktaş'ta özellikle Cenk Tosun, Premier League ekiplerinin radarında yer alıyor. Cenk ile ilgilenen takımlar arasında Newcastle, Crystal Palace ve Tottenham yer alıyor.