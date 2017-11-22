Beşiktaş'tan taraftarına uyarı
Beşiktaş Kulübü, Almanya'da oynayacağı RB Leipzig maçı öncesi taraftarlarına gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
"RB Leipzig ile 6 Aralık'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek RB Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:00
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Toplam 1
Yorum
fbcan çok değerli bir hareket olacaktır bu. Futbolcular da gitse tam süper olurmuş aslında.
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Yorum
Cimbom2000 Tmm Cenk bu sene iyi oynuyor ama 150million.biraz fazla havalardasın FikretBaşkan.biraz ufaktan git.
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Toplam 23
Yorum
fbcan türk oyuncu çıkmıyor diye de ağlarsınız sonra çıkanları da yerin dibine sokana kadar uğraşırsınız. cenk türkiye için önemli bir oyuncu
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