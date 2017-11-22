Beşiktaş'tan taraftarına uyarı

Beşiktaş Kulübü, Almanya'da oynayacağı RB Leipzig maçı öncesi taraftarlarına gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Benzer açıklamaları Şampiyonlar Ligi'ndeki her deplasman karşılaşmasından önce yapan siyah beyazlı kulüp şu ifadeler kullanıldı:



"RB Leipzig ile 6 Aralık'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek RB Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."