 Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ta dev kazanç! Kasa doldu

    Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde müthiş bir performans sergileyen adeta para bastı. Üst tura yükselen siyah-beyazlılar 30 milyon TL’ye yakın para alacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla grubu lider bitirmeyi garantileyen , kasasını da doldurdu. Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak 12 milyon Euro almaya hak kazanan siyah-beyazlılar grupta aldığı 3 galibiyet için toplam 4.5 milyon Euro, 2 beraberlik için de toplam 1 milyon Euro kazandı. Porto karşısında alınan 1-1'lik skorla birlikte grupta liderliği garantileyen ve bir üst tura yükselen siyah-beyazlılar, kasasına 30 milyon TL'ye yakın bir meblağ koyacak. Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla 100 milyon TL'ye yakın bir kazanç elde etmiş oldu.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta dev kazanç! Kasa doldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.