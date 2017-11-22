Avrupa'nın lideri
Bu sezon oynadığı futbolla Avrupa’yı titreten, golleriyle Türkiye’yi coşturan Kartal bir ilki başardı. Gruplarda bitime 1 hafta kala 1. basamağı ‘rezerve’ etti
F.BAHÇE'Yİ YAKALADI
Siyah-Beyazlılar, dün Porto'yu devirmesi halinde 13 puana ulaşıp bir rekora daha imza atacaktı. Beraberlikle 11'e yükseltti ve F.Bahçe'yi yakaladı. Kartal, son maçında Leipzig deplasmanından puanla dönerse rekorun sahibi olacak. Beşiktaş, Devler Ligi'nde son 2 sezonda evinde 12 maçta 1 kez yenildi. 4 galibiyet alırken, 7 karşılaşması berabere bitti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:25
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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