 Avrupa'nın lideri – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Avrupa'nın lideri

    Avrupa'nın lideri

    Bu sezon oynadığı futbolla Avrupa’yı titreten, golleriyle Türkiye’yi coşturan Kartal bir ilki başardı. Gruplarda bitime 1 hafta kala 1. basamağı ‘rezerve’ etti

    Koşun, koşun haber verin tarihe... , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde destansı bir başarıya imza attı. 'Avrupa'da tarih nasıl yazılır?'ı eşe dosta gösteren Kartal, dünyanın en önemli futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kanatlandı, zirveye kondu. Gezegenin 1 numaralı kupasında henüz 5. maçlar tamamlanmışken Beşiktaş grubunu 1. sırada bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar dün evinde Portekiz ekibi Porto ile 1-1 berabere kalarak bu muhteşem başarıyı elde etti.

    F.BAHÇE'Yİ YAKALADI
    Siyah-Beyazlılar, dün Porto'yu devirmesi halinde 13 puana ulaşıp bir rekora daha imza atacaktı. Beraberlikle 11'e yükseltti ve F.Bahçe'yi yakaladı. Kartal, son maçında Leipzig deplasmanından puanla dönerse rekorun sahibi olacak. Beşiktaş, Devler Ligi'nde son 2 sezonda evinde 12 maçta 1 kez yenildi. 4 galibiyet alırken, 7 karşılaşması berabere bitti.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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